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【武漢肺炎】世乒賽延至6月　日職與聯賽盃3月15日後再戰 (14:50)

新型冠狀病毒肺炎疫情在韓國爆發，國際乒聯今日宣布，原定下月底在釜山舉行的團體世界賽，將延至今年6月上演，趕及計算奧運排名積分。而日職賽會亦公布，明日的聯賽盃分組賽將改期，下午再公布日職亦會延至3月18日再戰。

國際乒聯召開緊急會議後，今日在官方網站宣布，下月22日於釜山展開的團體世界賽，將延至6月21至28日上演。該會表示：「釜山上周五確診新型冠狀病毒肺炎個案，我們與韓國乒乓球總會等組織商討過後，會以保障球員、職員及球迷安全為優先考慮，因而決定延期。我們亦會與澳洲公開賽韓國公開賽主辦方商討，兩項賽事或會因世界賽新賽期而擇日再戰。」

奧運團體賽種子排名取7月底公布的世界排名，現時各項公開賽及世界賽積分，均左右東京奧運的種子席位，但賽事在6月底前完成將不受影響。港隊昨午從匈牙利公開賽凱旋後，曾擔憂韓國爆發疫情影響部署，如今將可安心全力備戰下月初的卡塔爾公開賽。

而日本近日同樣確診多宗新冠肺炎個案，日職賽會今日宣布，將明日舉行的聯賽盃次輪分組賽延期，同時董事局現正開會研究，將所有正式賽事延至下月15日才上演，至下午再公布，2月26至3月15日期間的日職賽事，均會延至3月18日後再戰。

 

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