【武漢肺炎】世乒賽延至6月　日職與聯賽盃3月15日後再戰 (14:50)

國際乒聯召開緊急會議後,今日在官方網站宣布,下月22日於釜山展開的團體世界賽,將延至6月21至28日上演。該會表示:「釜山上周五確診新型冠狀病毒肺炎個案,我們與韓國乒乓球總會等組織商討過後,會以保障球員、職員及球迷安全為優先考慮,因而決定延期。我們亦會與澳洲公開賽韓國公開賽主辦方商討,兩項賽事或會因世界賽新賽期而擇日再戰。」

奧運團體賽種子排名取7月底公布的世界排名,現時各項公開賽及世界賽積分,均左右東京奧運的種子席位,但賽事在6月底前完成將不受影響。港隊昨午從匈牙利公開賽凱旋後,曾擔憂韓國爆發疫情影響部署,如今將可安心全力備戰下月初的卡塔爾公開賽。

而日本近日同樣確診多宗新冠肺炎個案,日職賽會今日宣布,將明日舉行的聯賽盃次輪分組賽延期,同時董事局現正開會研究,將所有正式賽事延至下月15日才上演,至下午再公布,2月26至3月15日期間的日職賽事,均會延至3月18日後再戰。

Official Announcement: All matches previously scheduled until March 15th in the 2020 Meiji Yasuda J.League and J.League YBC Levain Cup will be postponed. Substitutional dates and handling of tickets will be announced once decided. https://t.co/yRaaz1W37W

