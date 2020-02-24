【乒乓】韓國爆發疫情打亂世界賽部署　黃鎮廷力抗緊密賽程做足防護措施 (20:10)

新型冠狀病毒肺炎疫情上周在韓國爆發，確診個案急增至逾600宗，而乒乓世界賽原定下月22至29日假釜山舉行。教練李靜透露，港隊原本下周戰畢卡塔爾公開賽後，直接飛往韓國備戰，如今計劃被打亂，或留港訓練以保障球員安全。他又表示未有消息世界賽會延期或取消，只能等待國際乒聯公布。

黃鎮廷亦表示得悉韓國疫情後，難免感憂慮：「剛從新聞得知釜山附近有確診個案，會擔心世界賽安排，但作為球員無法控制，若比賽如期進行，到時會盡量減少出門，做足防護措施。」

阿廷去年底比賽時傷及右腳韌帶，今站負傷伙杜凱琹奪得港隊今年世巡賽首金，並與何鈞傑在男雙摘銅。阿廷表示患處仍感到痛楚，但面對賽程緊密，只能頂硬上：「現時仍要為奧運種子排名努力，即使腳傷未痊癒，但只能酌量減少訓練，唯有增加康復治療和體能練習等，讓身體慢慢適應。」

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