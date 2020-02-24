【港超】足總再與港超隊會議　正式去信政府爭取「開場」兼資助比賽開支 (19:22)

本月閉門舉行菁英盃分組賽後，港超及其他盃賽暫復賽無期。為爭取重開康文署球場比賽，各港超隊高層上周二與體育專員楊德強及足總主席貝鈞奇會面。

足總行政總裁溫達倫今午再與各球會會面，約有20多人出席，包括多間球隊主教練。溫達倫會後見傳媒說，會上各球會明確表達，希望可完成今季餘下賽事，首要先爭取康文署場地，之後情况許可，才重新開放予球迷入場，同時會向政府爭取資助，補貼比賽的球證及工作人員費用等行政開支，「上周會議後，大家都在努力尋求解決辦法，政府在上周五回覆稱會盡早給予答案，希望本周有回音。我們未定死線，因情况隨每天都有變化，現在只能等待」。

原定上周六閉門舉行的足總盃首圈，最終延期，溫達倫稱，足總盃計劃在下月在康文署場地舉行，包括運用下月底國際賽周的空檔期。他承認，現時閉門舉行菁英盃的將軍澳足球訓練中心，「是很好的訓練場地，但絕不是好的比賽場地」，難以負擔眾多比賽，但未有考慮借用京士柏運動場等私人場地，因未必符合比賽標準，同時需獲亞洲足協批准。他補充，會上未有討論球會罷賽及退出聯賽問題，他希望各會能理性面對，找出共識方案。足總暫定下月中旬再跟球會召開會議。

港足將於下月出戰兩場世界盃外圍賽，當中31日主場對伊拉克隊。溫達倫說，足總會盡快爭取合適場地，否則需通知國際足協申請中立場，「我們當然不希望離開香港舉行主場賽事，但也有可能發生這情况。」港足將繼續準備兩場賽事，主教練麥柏倫預計下月9日公布初選名單。

其他報道：【武漢肺炎：有片】新冠肺炎疫情蔓延 意大利總理孔特：意甲或暫停舉行

其他報道：【英超】奧巴美揚梅開二度上射手榜首 阿仙奴險勝愛華頓升第9 今年10仗不敗