【英超】奧巴美揚梅開二度上射手榜首　阿仙奴險勝愛華頓升第9　今年10仗不敗　 (17:26)

今季成為「和波專家」的阿仙奴，賽前26戰有一半賽事均告和局，失分連連下跌至英超中游。今晨迎戰由安察洛堤領軍的「拖肥」愛華頓，開賽僅48秒便由卡維特利雲的倒掛開紀錄，及後站穩陣腳的「兵工廠」憑尼基迪亞及奧巴美揚分別於27及33分鐘各建一功反超。惟完半場補時，客軍由李察利臣門前混戰射入扳平。

不過換邊後不足1分鐘，奧巴美揚頭槌建功，個人梅開二度再度領先，及後「拖肥」多次錯失黃金機會，「兵工廠」終以3：2險勝，聯賽兩連勝，以27戰得37分，升上第9位，愛華頓則少1分跌落第11位，少第4車路士7分。總計阿仙奴踏入2020年，各項賽事10場保持不敗，成績是6勝4和。

阿仙奴主帥阿迪達賽後特別稱讚在聯賽射入17球、暫與占美華迪並列射手榜榜首的奧巴美揚：「他是一名大賽球員，他需要更多證明自己的空間。作為射手及隊長，他絕對有能力為己隊帶來更多。」

其他報道：【東京奧運】花劍男隊首入圍團體賽 新一哥蔡俊彥曾質疑自己 鬆口氣再為東奧磨劍

其他報道：【英超】新兵波基斯首建功 曼聯贈屈福特3蛋升第5 狼隊同大勝