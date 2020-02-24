【武漢肺炎：有片】新冠肺炎疫情蔓延　意大利總理孔特：意甲或暫停舉行 (18:11)

新冠肺炎疫情近期在意大利北部有擴散蹟象，其中貝加莫省有網民在社交網站上載片段，顯示市面出現搶購潮，人心惶惶。孔特昨在電視節目中表示，不排除意甲將延期舉行：「我們正密切注意疫情，但相信在1星期內難以受控，因此將賽事延期或暫停是其中一個方案。」《都靈體育報》報道，除意甲外，意乙、意丙等其餘賽事將跟隨延期安排，但當局或考慮閉門作賽。其中位列意甲榜首的祖雲達斯，下月2日將迎戰國際米蘭。意媒預料客軍屬意閉門，但若「斑馬兵」反對，賽會將考慮延期舉行。

除意甲外，其餘賽事亦在疫情蔓延下有特別安排。將於歐聯16強首回合作客拿玻里的巴塞隆拿，大軍近日已抵達那不勒斯市。眾將自抵埗後多次獲安排進行體溫檢查，倘出現病徵將安排送院。另外，本周稍後於歐霸32強次回合迎戰盧多格德斯的國際米蘭，勢被安排閉門作賽，意媒估計移師中立場舉行的機會不大。包括歐洲六國欖球錦標賽等其餘賽事，在疫情蔓延下亦首影響，其中意大利隊下月14日將於羅馬市迎戰英格蘭隊，賽會表示將與各屬會保持聯繫，若有需要將閉門作賽。

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