【西甲】皇馬落敗失榜首　夏薩特足踝傷復發　勢缺席歐聯及國家打吡(附精華) (19:40)

夏薩特之前因足踝傷缺陣兩個半月，上場對切爾達回歸正選，但今場52分鐘接應馬些路長傳後單刀「撻Q」，67分鐘更因傷被雲尼斯奧斯祖利亞入替。教練施丹賽後稱，夏薩特很可能是舊患復發：「不是好的徵兆，要知道曾經受傷的地方往往比較脆弱。」

作客的皇馬之後失勢，更被荷西摩拉利斯79分鐘窄角度勁射，泰拔高圖爾斯在近柱縮手而以0：1落敗，暫以1分落後巴塞。隊長沙治奧拉莫斯認為球證執法不公：「執法標準好像每日都不同。在西超盃時，我未有意識下犯手球被罰12碼，利雲特今日兩次手球都未被吹罰。」後衛丹尼爾卡華積則直斥「球證已不懂何時要吹哨子」。

皇馬周中在歐聯16強首回合鬥曼城，之後再作客巴塞上演聯賽榜首戰。巴塞昨晚主場以5：0大勝伊巴，攻入4球的美斯已在職業生涯射入696球兼助攻306次，成為史上首名直接參與逾千入球的球員。新加盟的丹麥隊前鋒巴夫韋迪是役首次上陣，後備交出兩球助攻。另外，皇家蘇斯達主場3：0擊敗華倫西亞，在周一凌晨多場前列大戰前升上第4位。

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