【日職】恩尼斯達與中村俊輔中場爭奪矚目　勝利船1:1僅和升班馬FC橫濱 (18:00)

三浦知良將於周三迎來53歲生日，最近復操的他原定有望隨隊出征，但據報其左臀部仍感到痛楚，最終未有隨隊，重返日職首戰只能延遲，亦無緣在前東家神戶的主場，與恩尼斯達同場較量。今仗陣容方面，除了小白正選，作客的橫濱意外地派出中村俊輔「擔正」，令這名41歲前國腳，成球隊史上在日職上陣的最年長球員。

而中村俊輔亦成為日職歷來第4年長的上陣球員，最終落場71分鐘後被換出，其間與踢足全場的恩尼斯達，多次在中場爭奪來球，成為球迷熱論話題。而客軍縱有瀬古樹先開紀錄，但被主隊前鋒古橋亨梧扳平，各得一分。

另邊廂，衛冕的橫濱水手，縱在亞冠盃分組賽兩戰全勝，但新季聯賽首擊落筆打三更，主場被大阪飛腳中場倉田秋及矢島慎也各入一球。馬高斯祖利亞為橫濱破蛋，但仍以1：2告負。今仗踢足全場的飛腳40歲中場遠藤保仁，除了創下連續21年在日職首輪皆正選的紀錄，亦以631場追平退役門將楢崎正剛，並列成日職上陣次數最多球員。

而上季亞軍FC東京憑3名外援於完場前15分鐘連入3球，作客3：1反勝清水心跳。鹿島鹿角在新帥薩高領軍下陷低迷，作客0：3大敗予廣島三箭，今年各賽事4場全敗。

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