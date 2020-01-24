【武漢肺炎】意大利疫情失控　3場意甲延期　C朗第1000場平入球紀錄（附精華） (17:20)

在意甲排第3的國米、第4的阿特蘭大，所處的倫巴第區有54人感染病毒，連同鄰省威尼托（第8球隊維羅納的根據地）的17人，感染人數佔意大利個案的九成，包括一名發燒近1星期的38歲業餘球員。部分北部城鎮已封鎖隔離，商店及學校關閉。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）今晨宣布，兩省的體育比賽今午起全部暫停，除了3場意甲，另有約40場各級賽事受影響。

其他地區的比賽則將如常舉行，暫列次席的拉素今晚如期作客熱拿亞，羅馬及拖連奴亦會主場出賽。

而在今晨舉行的比賽中，榜首的祖雲達斯有基斯坦奴朗拿度（C朗）職業生涯第1000場上陣，兼連續11場意甲建功，追平森多利亞老將加利亞雷拉的聯賽紀錄。中場艾朗藍斯亦有進帳，令斑馬軍作客2：1擊敗榜尾的史柏爾，暫領先拉素4分。AC米蘭則憑列比錫先開紀錄，伊巴謙莫域食詐糊下，被下半場10人應戰的主隊費倫天拿完場前扳平1：1，痛失兩分之餘更有門將基安盧基當拿隆馬傷出。

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