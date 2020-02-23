【菁英盃】傑志4蛋贈飛馬先闖決賽　女足鍾貝琪續簽蘇格蘭乙組隊 (16:29)

傑志今午在將軍澳足球訓練中心，迎來球隊在菁英盃A組的最後一仗。面對落後4分踢少一場的香港飛馬，「藍鳥」只要不敗即首名晉級，但在上半場攻勢雖佔優，惟與對手半場互交白卷。戰至60分鐘，蘇沙接應右閘賓紀文傳中，在禁區快飛馬門將羅境曦一步頭槌頂入。9分鐘後，這名今年中將會入籍港足的翼鋒，接應畢頓傳中再入一球，加上射手洛迪古斯於72分鐘建功，將比數擴大至3：0。飛馬於76分鐘有陳柏衡兩黃一紅被逐，10人應戰下，完場前5分鐘再被傑志中堅李毅凱跳頂得手，被對手大勝4：0。

傑志後上反壓東方龍獅及香港飛馬，取得A組首名，決賽將對冠忠南區或富力R&F之間產生的B組首名。上季傑志被指陣容老化，如今晉身菁英盃決賽，傑志隊長黃洋表示， 今季球隊給予不少年輕球員上陣機會，踢法仍保持穩定：「傑志的年輕球員表現算是爭氣，自信心增強不少，部分更累積了亞洲賽經驗。」他笑言，像年僅22歲的鄭展龍，現已可以分享經驗給更年輕的後輩。

「藍鳥」結束逾兩周的閉門賽事，下場比賽暫未知何時舉行，黃洋希望球會、足總及政府能保障球員健康：「FTC的草地質素不錯，但在可控制的風險下，最理想還是回到正式球場比賽，但球員可以做的，就是繼續專注訓練。」另外，前傑志女子隊球員鍾貝琪，去年9月加盟蘇格蘭女子乙組球會基爾馬諾克，這名22歲香港女足守將昨落實續約，繼續旅歐生涯。

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