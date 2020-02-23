【日職】神戶新季首戰國寶級老將聚首　三浦知良或入選FC橫濱大軍名單 (00:21)

神戶今年在亞冠等盃賽5戰全勝，連同上季尾更已跨季八連勝，強勢迎接新季。雖然征戰頻繁，包括剛由韓國戰畢亞冠盃返國，但35歲的「小白」恩尼斯達狀態未受影響，料今仗仍會正選領軍。惟比利時隊中堅華美倫因上仗大腿受傷，或上陣成疑。

FC橫濱闊別13年再戰日職，首仗即遇豪門。焦點落在52歲國寶級球員三浦知良，會否粉墨登場之上。雖然Kazu在季前集訓受傷，直至最近才復操，惟主教練下平隆宏在賽前報喜：「他正在提升狀態，有機會隨隊進入大軍名單。」加上日職賽會賽前亦大肆宣傳及報道，包括近日特意推出印有小白及三浦的卡通圖案T恤、毛巾及布袋等產品，引證兩大老將同時登場「好事近」。若然成事，三浦知良除了重返日職首仗即倒戈前東家，並繼2007年12月1日後，相隔長達4467日再於頂級聯賽上陣。至於FC橫濱另一老將、41歲前國腳中村俊輔亦有機會列入後備名單。

上季前3名球隊今午亦分途出擊，衛冕的橫濱水手在主場大戰大阪飛腳，後者新加盟的日本隊中堅昌子源或未能趕及上陣。而飛腳40歲中場遠藤保仁若然今仗上陣，將以631場追平退役門將楢崎正剛保持的最多日職上陣紀錄。FC東京及鹿島鹿角則同樣作客，分別面對清水心跳及廣島三箭。

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