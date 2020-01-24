【英超】基奧特正選開齋　車路士輪換仍挫熱刺　摩連奴史丹福橋近5場不勝 (23:09)

摩連奴首次領熱刺返史丹福橋作賽，在上場歐聯被換出時發脾氣的迪利阿里先列後備，領隊摩連奴開賽前便不滿記者有關提問，認為尼當比利同樣能為客軍提供創造力。主隊車路士則如首循環勝仗一樣排三後衛，並有前鋒基奧特今季英超第3次擔正。後者更在15分鐘與巴克里連還起腳，最終由他第3次埋門近柱得手，自上年8月歐洲超級盃後首次為「藍戰士」建功。

半場領先的主隊，再由今季僅第9場上陣的馬高斯阿朗素左腳遠射，48分鐘打開紀錄。阿朗素之後再有罰球撞楣。熱刺到最後30分鐘才爭取主導權，最終憑後備上陣的拉美拿，89分鐘橫傳致魯迪格擺烏龍破蛋，仍以1：2落敗，被對方領前4分，亦大有機會被今明上陣的錫菲聯及曼聯超前。

車路士今場已是連續4場由阿根廷隊老將韋利卡巴尼路把關，儘管他偶有失誤，林柏特稱雪藏最貴身價守門員阿列沙巴拿加的決定，獲董事局支持：「這是根據近期狀態的調整，不是最終定案。基柏（阿列沙巴拿加）要做的與其他球員一樣，是操練及展示良好態度，任何事都還可改變。」

熱刺中場盧施素下半場曾踩中車路士隊長艾斯派古達的小腿，但視像裁判（VAR）未改判紅牌。林柏特批評VAR繼上輪球隊不敵曼聯一仗後再錯判：「全世界看着都會認為是紅牌，這是收山腳。」

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