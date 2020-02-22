【英超】史達寧肩披皇馬球衣受訪表仰慕　哥迪奧拿：球員有言論自由 (18:37)

受歐戰禁令困擾的英超二哥曼城，明晨（23日）將於聯賽惡鬥李斯特城，翼鋒史達寧早前先接受西班牙《阿斯報》訪問，盛讚西甲班霸皇家馬德里，甚至稱「其白色球衣代表着偉大」。領隊哥迪奧拿就強調，麾下有言論自由。
Good morning! Today's cover star is Raheem Sterling, who spoke exclusively to AS ahead of City's clash with Madrid. Check out the orginal English interview here... https://t.co/3OLAEUyG1X pic.twitter.com/7rzoczvCHx— AS English (@English_AS) February 21, 2020
史達寧月初受傷，但有望趕及在下周對皇馬的歐聯16強首回合上陣。他在訪問中被多次被問及會否加盟皇馬，他說：「我該怎樣回答呢？鏡頭在錄影還是只在拍照？作為球員，我會接受任何挑戰，但現在的挑戰是在曼城。至於未來，希望……誰知道呢？」他續指自己與曼城仍有合約，「但我會說皇馬是奇妙的球會，還有那裏怡人的天氣，但我也會繼續說我在曼城的生活不錯」。他又盛讚施丹，認為後者能領皇馬連奪歐聯，並非運氣使然。
訪問在昨日刊登，封面中的史達寧兩肩分別披皇馬及曼城球衣，但訪問估計是在較早日子完成，因此未談及曼城上周被禁足歐洲賽一事。本周便有傳曼城因要收支平衡，高價出售2023年約滿史達寧。
哥迪奧拿在今晨則回應相關訪問：「球員可自由為各自的信念發言，接受一家馬德里傳媒訪問，很自然要談一些關於馬德里的事。每間球會當被皇馬或巴塞隆拿叩門時，通常都會面對一些麻煩。我不知道他們可曾聯絡史達寧的經理人，但我從不懷疑他在曼城的決心。」
不過，哥帥向《天空體育》承認，假如曼城未能推翻歐戰禁令，陣容難有太大調整：「現在的球員身價都昂貴，球會要可持續運作，我是完全能理解的。」
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