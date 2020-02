【英超】史達寧肩披皇馬球衣受訪表仰慕　哥迪奧拿：球員有言論自由 (18:37)

受歐戰禁令困擾的英超二哥曼城,明晨(23日)將於聯賽惡鬥李斯特城,翼鋒史達寧早前先接受西班牙《阿斯報》訪問,盛讚西甲班霸皇家馬德里,甚至稱「其白色球衣代表着偉大」。領隊哥迪奧拿就強調,麾下有言論自由。

Good morning! Today's cover star is Raheem Sterling, who spoke exclusively to AS ahead of City's clash with Madrid. Check out the orginal English interview here... https://t.co/3OLAEUyG1X pic.twitter.com/7rzoczvCHx