【英超】史達寧肩披皇馬球衣受訪表仰慕　哥迪奧拿：球員有言論自由 (18:37)

訪問在昨日刊登，封面中的史達寧兩肩分別披皇馬及曼城球衣，但訪問估計是在較早日子完成，因此未談及曼城上周被禁足歐洲賽一事。本周便有傳曼城因要收支平衡，高價出售2023年約滿史達寧。

哥迪奧拿在今晨則回應相關訪問：「球員可自由為各自的信念發言，接受一家馬德里傳媒訪問，很自然要談一些關於馬德里的事。每間球會當被皇馬或巴塞隆拿叩門時，通常都會面對一些麻煩。我不知道他們可曾聯絡史達寧的經理人，但我從不懷疑他在曼城的決心。」

不過，哥帥向《天空體育》承認，假如曼城未能推翻歐戰禁令，陣容難有太大調整：「現在的球員身價都昂貴，球會要可持續運作，我是完全能理解的。」

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