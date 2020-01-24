【英超】寫信求利物浦輸波被拒　曼聯小球迷獲邀到奧脫福觀賽　高普：他夠厚面皮 (20:13)

一名10歲曼聯小球迷Daragh Curley最近寫信給利物浦領隊高普，要求對方不要再贏波，意外地獲這名紅軍主帥親自寫信回覆拒絕要求。此事令他隨即成為網上紅人，接受多間當地傳媒採訪，甚至跟前曼聯隊長堅尼出席一個電視節目，更引起愛隊曼聯注意，獲邀到奧脫福球場觀賽，可謂夢想成真。
《英國廣播公司》（BBC）報道，曼聯正嘗試邀請來自愛爾蘭的Curley，以及其家人到訪奧脫福觀看主場賽事，發言人表示：「這是在英超阻撓利物浦奪冠的新嘗試，球會為有這樣的球迷支持而十分自豪。」而Curley獲邀後亦表現興奮，更笑稱：「相信我的朋友們一定會非常妒忌。」他透露，現時最喜歡的曼聯球員，是門將迪基亞及新加盟的中場波基斯費南迪斯，但他在節目上，被堅尼問到將來的夢想時，他則稱「希望成為一名職業欖球員。」
至於高普今日在英超主場對韋斯咸的賽前記者會上，被問及此事時不失幽默本色：「我是在上周五回信的，當時剛好有空，其實我一天內收到的信件數目太多，不可能每封都回信，但這封信很好，夠厚面皮，所以我就回了信。但現在這個世界怎麼了？這件事翌日就出現在報紙上，對此我不是太喜歡。」
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