【英超】寫信求利物浦輸波被拒　曼聯小球迷獲邀到奧脫福觀賽　高普：他夠厚面皮 (20:13)

《英國廣播公司》（BBC）報道，曼聯正嘗試邀請來自愛爾蘭的Curley，以及其家人到訪奧脫福觀看主場賽事，發言人表示：「這是在英超阻撓利物浦奪冠的新嘗試，球會為有這樣的球迷支持而十分自豪。」而Curley獲邀後亦表現興奮，更笑稱：「相信我的朋友們一定會非常妒忌。」他透露，現時最喜歡的曼聯球員，是門將迪基亞及新加盟的中場波基斯費南迪斯，但他在節目上，被堅尼問到將來的夢想時，他則稱「希望成為一名職業欖球員。」

至於高普今日在英超主場對韋斯咸的賽前記者會上，被問及此事時不失幽默本色：「我是在上周五回信的，當時剛好有空，其實我一天內收到的信件數目太多，不可能每封都回信，但這封信很好，夠厚面皮，所以我就回了信。但現在這個世界怎麼了？這件事翌日就出現在報紙上，對此我不是太喜歡。」

相關報道：【英超】曼聯小球迷懇求利物浦停止贏波 高普親覆：抱歉未能答應

其他報道：【歐霸】拉舒福特傷重恐收咧無緣歐國盃 恩哈路隨隊出征或首掛帥