【意甲】拿玻里反勝布雷西亞 被敵軍球迷嘲新型冠狀病毒惹爭議 (17:35)

布雷西亞今仗憑後衛贊些拿的入球先開紀錄，但拿玻里在下半場有恩斯治尼操刀極刑得手扳平，加上法比安彭拿在54分鐘建功，助球隊以2：1反勝對手，各項賽事三連勝。然而部分布雷西亞球迷一度在看台上吶喊，指對手是來自「那不勒斯的新型冠狀病毒」，亦有球迷稱位於那不勒斯市的維蘇威火山（Mount Vesuvius）應爆發，惹起部分拿玻里球迷不滿。意大利傳媒報道，當地執法部門已就事件展開調查。

另外，位處意大利北部的皮亞琴察市，因應國內新增多宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，今日宣布暫停市內多項體育活動。其中意丙球會皮亞琴察昨宣布暫停球隊青年軍的訓練，直至另行通知。

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