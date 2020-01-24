【日職】VAR難救湘南比馬　浦和紅鑽反勝揭幕戰旗開得勝 (21:23)

主場出擊的湘南比馬，開賽僅7分鐘便由今季重返母會的石原直樹，頭槌攻破前東家的大門，攻入今季日職第一球。浦和紅鑽今仗由主將興梠慎三，聯同新加盟的上季日乙神射手、李安納度拿斯文圖組成雙箭頭，在完半場前各建一功，助反超前2：1。不過主隊於65分鐘憑山田直輝倒戈建功扳平。

去年5月21日，湘南作客浦和一戰，當時因杉岡大暉一次射門明顯入球，但球證山本雄大卻指入球未越白界而無效，後被日媒形容為「世紀大誤判」，因而促進今季引入VAR。該仗湘南因誤判大打爭氣波，最終落後兩球下連入3球反勝3：2。而日職使用VAR，主要用於判斷皮球是否越過龍門白界線、12碼判決、球員犯規應否紅牌及判罰黃牌球員有否錯誤。

兩軍巧合地在揭幕戰相遇，湘南更曾因VAR受惠，在下半場70分鐘，藉紅鑽中堅鈴木大輔一次在禁區內截球，落地時手部觸及皮球，球證佐藤隆治經VAR後判罰12碼，但新加盟的挪威前鋒艾爾尤諾斯卻主射中楣彈出，紅鑽大難不死，更於完場前5分鐘由中場關根貴大殺入禁區妙射破網，反勝3：2完場，在新季首仗即旗開得勝。

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