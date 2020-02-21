【武漢肺炎】日職球會設聯絡專員防疫　韓職首輪兩仗延期 (18:08)

日職賽會表示，除了球會增設專員，亦會視乎疫情發展而更改比賽日期，而每場比賽場內的所有工作人員，都會戴上口罩，並會如本月初日本超級盃時在場內實施的防疫措施，包括在場內入口及洗手間設置酒精搓手液，以及增加駐場醫生和看護人手。

此外，神戶勝利船及川崎前鋒等多間日職球會，雖球迷仍可參與公開操練，但因應預防感染傳播，已宣布暫取消操練後球員為球迷簽名或合照的服務，並呼籲球迷前來觀操時均戴上口罩。

至於北海道札幌岡薩多，亦宣布下月起在札幌巨蛋體育館球場舉行的首4場主場賽事，包括3場聯賽及1場聯賽盃，因疫情而暫時推遲預售門票，而明日（22日）原定在北海道新千歲機場等3個地點，舉行札幌明午日職作客柏雷素爾的公眾場所直播賽事活動，亦宣布取消。

另邊廂，原定本月29日開鑼的韓職，亦因大邱市等韓國東南部地區爆發疫情，賽會今宣布首輪兩場賽事，FC大邱對FC江原，以及浦項制鐵對釜山偶像，將順延舉行。據報道，相關賽事或延至下月甚至6月才舉行。但首輪其餘4場賽事，則暫定如期舉行。

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