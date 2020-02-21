【歐霸】鎌田大地戴帽法蘭克福大捷　艾歷臣開齋國米拔頭籌 (17:09)

在歐聯分組賽出局後轉戰歐霸的薩爾斯堡，是役有韓國隊球星黃喜燦正選上陣並建功，但風頭卻被鎌田大地掩蓋。他是役連中三元外，又助攻予隊友菲臘高斯迪，助球隊以4：1大捷，晉級16強高唱入雲。無獨有偶，對上一名在歐霸賽事戴帽的日本籍球員，正是上月由薩爾斯堡加盟利物浦的南野拓實。今屆歐霸暫取得6球進帳的鎌田，賽後亦與格拉斯哥流浪射手摩尼路斯等，並列射手榜首位。「格流」同日憑羅馬尼亞隊名宿赫傑之子伊亞尼斯赫傑梅開二度，主場落後兩球下，以3：2反勝葡超的布拉加。

同樣由歐聯轉戰歐霸的國際米蘭，作客保加利亞的盧多格德斯則有好開始。上月由熱刺加盟的中場基斯甸艾歷臣開齋，加上盧卡古亦建功，助球隊以2：0輕取對手。賽前國米在意大利盃及意甲分別不敵拿玻里及拉素，干地承認變陣是球隊重返勝軌的關鍵，並指艾歷臣的狀態並非最佳。英超球隊方面，阿仙奴憑拿卡錫迪一箭定江山，作客1：0小勝奧林比亞高斯。狼隊則有射手迪亞高祖達連續兩場歐霸賽事連中三元，以4球淨勝有中國隊射手武磊踢足全場的客軍愛斯賓奴。而作客布魯日的曼聯，在先失守下，憑射手安東尼馬迪爾的入球，以1：1逼和對手。而荷甲暫居榜首的阿積士，首回合作客爆冷以0：2不敵基達菲。

其他報道：【中超】西維爾鐵衛毋懼疫情加盟武漢卓爾 戴偉浚隨深圳佳兆業集訓

其他報道：【港超】富力疫情下簽新兵 厄瓜多爾前國腳安古路加盟