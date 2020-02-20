【歐霸】拉舒福特傷重恐收咧無緣歐國盃　恩哈路隨隊出征或首掛帥 (22:20)

布魯日vs.曼聯 / 奧林比亞高斯vs.阿仙奴 now643、有線616/656、MyTVSuper303台 周五凌晨01：55 / 04：00直播

拉舒福特今季各賽事上陣31場入19球，入球數屬個人新高，但這名22歲英格蘭隊鋒將，自上月中足總盃第3圈對狼隊時背部受傷，已缺陣最近6場賽事。蘇斯克查在對布魯日的賽前記者會上更證實，原定養傷6周的「福仔」，傷勢較預期嚴重：「我當然希望他可以今季內復出，但最近為他安排了一次掃瞄，發現情况較想像中嚴重，我不是醫生，但可以肯定的是，需要多數個月的時間休養，若然他狀態不足，便無法出戰歐國盃。」

「紅魔」今仗在小將格連活特因病未有隨隊出征下，上仗對車路士補時階段入替新前鋒恩哈路，有機會正選登場，而中場麥湯米尼及中堅域陀連迪路夫均已復操。至於布魯日則由今季加盟的前利物浦門將米洛列特，把守最後一關。

另邊廂，阿仙奴中場奧斯爾因妻子臨盆在即，準備迎接其第一名子女，獲領隊阿迪達批准留在倫敦，未有徵召他隨隊出征歐霸盃32強，作客奧林比亞高斯的首回合賽事。值得一提是，兵工廠今季4場歐霸盃作客賽事，這名德國隊中場均未列入大軍。

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