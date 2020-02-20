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【港超】富力疫情下簽新兵　厄瓜多爾前國腳安古路加盟 (18:33)

港超復賽未明朗，但富力R&F今日正式宣布，簽入盛傳已久的厄瓜多爾前國腳安古路，繼港足前中場林嘉緯後，第2名在季中加盟的新兵。

受新型冠狀病毒肺炎疫情，本月本地賽事只有菁英盃分組賽，在將軍澳足球訓練中心（FTC）閉門舉行，但在康文署轄下球場封場至下月2日，並未有解封時間表下，聯賽及其餘盃賽仍復賽無期。而昨日出戰菁英盃的富力，在早前跟外援後衛艾瑪臣解約後，今日落實簽入33歲厄瓜多爾籍前鋒安古路，他曾入選過厄瓜多爾國家隊，生涯先後在厄瓜多爾、哥倫比亞及巴西聯賽落班。安古路早前已「拍板」加盟及在港體測，會方直至今日才正式「官宣」。但主教練楊正光確認，此子因工作簽證手續仍未完成，未能趕及出戰下周的菁英盃閉門賽事。

另外，香港女足將於下月1日至12日在土耳其阿拉尼亞參與女子土耳其盃，足總今午公布22人決選名單，全是本地女子聯賽球員，包括張煒琪、陳詠詩、韋婉婷及賀允同等恆常入選球員。球隊於周六起在FTC進行出發前共6課操練，下月1日起程往土耳其伊斯坦布爾，再轉機到阿拉尼亞，在下月4、7及10日，分別對羅馬尼亞隊、匈牙利隊及委內瑞拉隊。

香港女足22人決選名單：

門將：吳婉琪 (車路士足球學校(香港))、吳卓蔚 (愉園)

後衛：馬澤純、冼仲意、王素嫻 (愉園)、胡彩瑤、黃曦桐 (車路士足球學校(香港))、

許以心 (公民)、賀允同 (傑志)、曾柏同 (大埔)

中場：陳頌文、林裕殷、韋婉婷(公民)、陳穎霖 (車路士足球學校(香港))、陳詠詩(沙田)

前鋒：張煒琪、袁凱狄、林永嫺 (公民) 、蘇鎧霖、曾麗薇 (愉園)、

張紫晴 (車路士足球學校(香港))、胡樂琪 (沙田)

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