【英超】哥迪奧拿百分百留隊　點名不滿巴塞支持禁賽令　曼城輕取韋斯咸（附精華） (14:15)

曼城早前因做假帳，被歐洲足協處分未來兩季禁戰歐洲盃賽及罰款3000萬歐元（25.2億港元），一度盛傳明夏約滿的哥迪奧拿、前鋒阿古路等將離隊，但哥帥今晨賽後說想續約：「只要球會不解僱我，我便百分百留在這裏，不論（上訴結果）如何。」其母會巴塞隆拿的會長巴杜姆近日支持判決，哥帥直認對此感到不滿：「不要太過張揚，巴塞。這是我的建議，因為大家都是淌渾水，處境差不多。」曼城行政總裁蘇利安奴昨指出，違反財政公平競技條例（FFP）的指控不實，日內會正式向體育仲裁法庭上訴，哥迪奧拿認為真相會水落石出。

曼城原定上周迎戰韋斯咸，但因風雪延期至今晨。主隊在守將拿樸迪復出下，憑洛迪卡斯簡迪30分鐘建功，助攻的奇雲迪布尼62分鐘埋齋，以2：0勝出。而洛迪全場188次傳球有178次成功，打破英超單場紀錄，較韋斯咸全隊的169次還多。「藍月」賽後續守英超次席，領先第3的李斯特城4分，兩軍將在周末於王權球場對壘。迪布尼認為禁足歐洲賽的風波，不會改變球隊部署。

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