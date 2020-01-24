【歐聯16強】熱刺不敵萊比錫　摩連奴再談前鋒荒：像無帶子彈打仗　阿特蘭大炒華倫（附精華） (13:00)

摩連奴賽前稱韓國隊前鋒孫興慜可能到完季手肘傷才可痊癒，射手哈利卡尼亦預期要到季尾復出，熱刺今仗以迪利阿里及盧卡斯莫拉掛帥。客軍萊比錫開賽80秒內三度攻門，但均未能敵過熱刺門將洛里斯及門柱，最終換邊後由干拉特賴馬博得12碼，由迪姆華拿58分鐘一箭定江山，首戰歐聯淘汰賽即先拔頭籌。

萊比錫今仗前70分鐘均主導球賽，控球百分比達63%，如非華拿及柏德列舒希克浪費機會，教練拿高斯文認為本可大勝一場。熱刺末段換入拉美拿及尼當比利放手一博，但盧斯素罰球中柱，未能扳平。摩連奴認為一球差距非遙不可及，但這支上屆亞軍的問題在於兵源緊絀，向記者說：「你知道拉美拿賽前有多少課操練嗎？零！傷癒就直接踢這20分鐘。這是我們的狀態，就像帶沒有子彈的槍打仗。」他又暗斥英超賽期安排不周，指後晚的聯賽對手車路士能以逸待勞。

不過，熱刺名宿華度批評摩帥非無彈可用，問題是不願給機會予18歲小將柏洛治：「他今天連後備名單都不入選。你可以說他未準備好，但怎樣知道呢？你要正前鋒就拜託用他吧。」

另外，阿特蘭大延續神奇之旅。這支在意甲24場入63球的歐聯新丁，在聖西路球場憑翼衛夏迪保亞梅開二度，加上伊利錫及費奧拿的遠射，以4：1大勝華倫西亞，後者末段由後備的卓利舒夫取得作客入球。

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