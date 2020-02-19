【歐聯16強】淘汰賽新丁萊比錫作客熱刺　拿高斯文拒認「小摩連奴」 (22:04)

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在德甲被稱作「小摩連奴」的拿高斯文，明晨領RB萊比錫首次出戰歐聯16強，誓乘敵鋒孫興慜因傷缺陣下，作客挑戰「真摩連奴」。不過，拿高斯文今晨在賽前記者會上，拒認今仗是新舊摩連奴之爭：「這只是萊比錫與熱刺的比賽，8年前我被稱作小摩連奴（Baby Mourinho），但沒多久大家已叫回我的名字。我尊敬他，他贏過無數錦標，甚至影響歐洲球壇，今仗更是他第59場歐聯淘汰賽，但只是我的第一次，有些緊張。」

萊比錫自2016年升上德甲後成績可人，今屆首晉歐聯16強，去夏由賀芬咸過檔執教的拿高斯文居功不少。而摩連奴亦未敢輕視，早前趁空「吼路」，入場觀看萊比錫作客拜仁慕尼黑的德甲榜首戰。

不過，熱刺禍不單行，繼哈利卡尼上月受傷需長唞後，近5次上陣獨取6球的孫興慜，亦因手臂骨折需做手術，甚至有機會收咧，令前線只餘盧卡斯莫拉及貝雲積可用。被問及會否羅致新兵解決前鋒荒，摩連奴先是皺眉，沉默半响後笑道：「高治吧！」引得哄堂大笑。

🗣 Jose Mourinho jokes he may be forced to turn to a familiar face at Tottenham! "I was not aware of the possibility, but, @petercrouch!" pic.twitter.com/ekLOIfT7Fy — The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) February 18, 2020

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