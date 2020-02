【歐聯16強】淘汰賽新丁萊比錫作客熱刺　拿高斯文拒認「小摩連奴」 (22:04)

熱刺vs.RB萊比錫 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 明晨04:00直播

在德甲被稱作「小摩連奴」的拿高斯文,明晨領RB萊比錫首次出戰歐聯16強,誓乘敵鋒孫興慜因傷缺陣下,作客挑戰「真摩連奴」。不過,拿高斯文今晨在賽前記者會上,拒認今仗是新舊摩連奴之爭:「這只是萊比錫與熱刺的比賽,8年前我被稱作小摩連奴(Baby Mourinho),但沒多久大家已叫回我的名字。我尊敬他,他贏過無數錦標,甚至影響歐洲球壇,今仗更是他第59場歐聯淘汰賽,但只是我的第一次,有些緊張。」

萊比錫自2016年升上德甲後成績可人,今屆首晉歐聯16強,去夏由賀芬咸過檔執教的拿高斯文居功不少。而摩連奴亦未敢輕視,早前趁空「吼路」,入場觀看萊比錫作客拜仁慕尼黑的德甲榜首戰。

不過,熱刺禍不單行,繼哈利卡尼上月受傷需長唞後,近5次上陣獨取6球的孫興慜,亦因手臂骨折需做手術,甚至有機會收咧,令前線只餘盧卡斯莫拉及貝雲積可用。被問及會否羅致新兵解決前鋒荒,摩連奴先是皺眉,沉默半响後笑道:「高治吧!」引得哄堂大笑。

🗣 Jose Mourinho jokes he may be forced to turn to a familiar face at Tottenham!

"I was not aware of the possibility, but, @petercrouch!" pic.twitter.com/ekLOIfT7Fy — The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) February 18, 2020