【名將退役:圖輯】心臟病後未再上陣　波圖主席證卡斯拿斯掛靴 (20:07)

哥斯達今早表示，卡斯拿斯已高掛手套：「在對外公布前，他特地和我共晉午餐，告訴我決定退役，這態度令我深受感動。」卡斯拿斯前日已宣布，將競逐西班牙足總主席，矢志助「狂牛軍團」重返高峰。

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出身於皇馬青年軍的卡斯拿斯，1999年以18歲之齡首為一隊披甲，翌年於歐聯決賽正選上陣，助皇馬以3：0擊敗華倫西亞，他則以19歲零4天成為歐聯最年輕冠軍門將。他為皇馬上陣逾700次，奪得5次西甲及3次歐聯，被視為球壇最強門將之一。他在2015年轉投波圖，前年12月成為首個在歐聯取得100場勝仗的門將。

被球迷稱作「聖卡斯」的他，為西班牙隊上陣167次，2008年成為國家隊隊長，即捧走歐洲國家盃冠軍，領「狂牛軍團」開創皇朝。西班牙隊於2010年首奪世界盃，卡斯拿斯在決賽屢救險球並奪得金手套獎，兩年後再衛冕歐國盃。不過，西班牙隊在2014年世界盃，首戰以1：5慘負荷蘭隊，隊長卡斯拿斯在該仗連番失誤，令「聖卡斯」一夜間走下神壇。

去年5月，他隨波圖訓練時心臟病發，出院後亦加入球隊教練團，自此未再上陣。雖然他去年底曾重投訓練，被指復出在望，但最終沒下文。直至上周，西班牙傳媒指他將參選西班牙足總主席，當時已預料他勢將退役。

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