【菁英盃】曾留廣州球員自我隔離　無阻伊高兩球助富力挫愉園 (16:18)

富力對上一次比賽為上月18日港超，在廣州燕子崗體育場以5：0大炒標準流浪，而上次在香港比賽，則是上月5日菁英盃對佳聯元朗。受新型冠狀病毒肺炎疫情及港府局部封關影響，以廣州為主場及訓練基地的富力，在農曆新年一度要兵分兩地訓練，曾僅得13名本地球員在港。主力如伊高沙托尼、林志堅、林柱機、謝家強和廸布利，直至本月初才陸續抵港歸隊，但曾留在廣州的基奥雲尼、羅拔圖及內地門將周煜辰等球員，則仍然需隔離而未能參與球隊操練。

而富力今仗對愉園的大軍名單，亦未見基奥雲尼、羅拔圖、周煜辰及利安高，改以門將謝家榮及閘衛林衍廷等本土小將，聯同伊高沙托尼及廸布利等外援掛帥。首循環菁英盃，富力以0：1不敵愉園，今仗全場攻勢及控球佔優，先在37分鐘由林衍廷博得12碼，伊高主射雖被愉園門將鍾偉豪捉到路撲出，但他隨即補中，為富力半場領先1：0。這名上季香港足球先生，於下半場55分鐘在禁區頂再入一球梅開二度，加上廸布利建功，最終以3：1擊敗有加維蘭破蛋的愉園。

賽後富力6戰10分排B組第3，落後榜首冠忠南區5分但少踢一場，富力必須下周餘下兩仗擊敗和富大埔及南區，才可後上首名出線。

富力R&F主教練楊正光說，過去一個月球隊兵分多路操練，故欣喜球員今仗表現未有生疏，「反而有餓波感覺」。他透露，接受隔離的球員，如基奧雲尼、羅拔圖、利安高、白鶴及周煜辰明日可隨球隊訓練，並指這班球員此前在酒店的健身室保持體能狀態，料在下周菁英盃將可悉數復出，但表示缺少他們對球隊影響不大：「畢竟踢比賽不只是靠11、12名球員，陣容上仍有足夠兵源。而酒店監測很嚴謹，每天都會為相關球員量度體溫，未收到隊醫報告球員有發燒等徵狀。」楊正光亦確認，球隊暫時未有計劃及不容許返回廣州，會繼續留港操練。

愉園踢畢今仗後，結束8日踢3仗的菁英盃閉門賽程，最終8戰8分暫列B組第4。面對富力球員，在防疫會否有避忌，愉園主教練鮑家耀說，比賽少不免埋身，球員亦沒有反映擔心，只會專注比賽。康文署解封球場無期，港超聯賽復賽變得未明朗，對於下仗比賽未知何時，今仗隨時成今季愉園最後一仗，鮑家耀說，會先給球員放4天假，之後會繼續訓練，以備隨時作戰，但他稱：「政府不會特登開場給你冒險做一件事，我覺得開場成數不大，只能靠足總盡力向政府爭取。」

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