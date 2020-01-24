【歐聯16強】夏蘭特兩球助多蒙特挫PSG　反擊狂奔貼近60米世界紀錄（附精華） (14:41)

多蒙特今仗曾於14分鐘獲得入球良機，當時夏蘭特在防守禁區頂出對方角球，落在隊友查頓辛祖腳下。夏蘭特立即全速向前衝刺拉空位，《天空體育》的數據指身高1.94米的他，僅用6.64秒完成這60米，較世界紀錄保持者基斯甸高文僅慢0.3秒。惟在這個5打3攻勢中，一路引球推進的辛祖選擇遠射，浪費主隊上半場的黃金入球機會。

夏蘭特上半場也有一頭一腳的攻門偏離目標，但到69分鐘，拉菲爾古里路起腳省中人，他較PSG門將基羅拿華斯快一步門前建功。即使客軍前鋒尼馬一度近門扳平，但夏蘭特隨即以一記禁區頂左腳狂轟，為多蒙特奠定2：1勝局。

連同上半季效力奧地利球隊薩爾斯堡，夏蘭特今季已攻入39球，冠絕歐洲球壇，即使在水平較高的歐聯賽場，他只用上7場便收穫10球，比任何球員最少快4場，暫時與拜仁慕尼黑的羅拔利雲度夫斯基並列神射手第一。他就認為自己做得仍未夠好：「我很高興獲選為今場最佳球員，但我應該要更好。賽果對我們還是有點危險，PSG很強，有可能次回合反勝晉級。」多蒙特另在賽前正式收購祖雲達斯借將安利簡恩，據報轉會費2500萬歐元（約2.13億港元）。

PSG的尼馬末段則射中柱，未能與夏蘭特看齊入兩球。即使取得作客入球，但中後場大將馬高華拉堤與梅尼亞均累積第3張黃牌，無緣3周後的主場賽事。今仗首次倒戈的PSG主帥杜曹料需在次回合變陣。

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