【歐聯16強】利物浦敗走馬體會　高普指望次回合　施蒙尼歸功球迷：場外已開展勝利之路（附精華） (13:02)

利物浦上季決賽在萬達大都會球場捧起歐聯獎盃，但重臨福地4分鐘即因角球失守，被主隊馬體會的中場沙奧尼古斯混戰抽入。穆罕默德沙拿及後食詐糊，而艾華路莫拉達的近射未能為馬體會拉開紀錄。半場換出沙迪奧文尼的利物浦，下半場再有沙拿及軒達臣攻門斜出，最終全場8射0中下，首回合先落後1球。

儘管「床單軍」是役只得三分之一控球，但全體球員是役跑動達113.2公里，較紅軍多5.4公里，最終重現昔日銅牆鐵壁，令高普執掌利物浦251場以來，第2次沒有攻門中龍（另一次為兩年前分組賽利物浦作客0：1不敵拿玻里）。馬體會主帥施蒙尼則歸功球迷成為最忠實的第12人：「我們在球場外的迴旋處已開展勝利之路，自我8年前接手後，球隊還未試過獲這樣款待。」

高普雖然質疑球證受主隊球迷氣氛影響，但認為賽果大致合理，亦似乎認為球隊再度作客西班牙，較在上屆4強首回合，以0：3不敵巴塞隆拿有進步，「我們曾經在類似環境作賽，失去一點集中力，但今晚不像會一再失球。之後會移師另一個球場，是我們的球場，感覺會不一樣，馬體會將感受到。他們很多人展露笑容，沒錯是一場重要勝利，但還未完結」。他希望拉傷大腿的軒達臣能趕及次回合披甲，又指換出文尼是避免他被針對犯規、報復而領紅牌。

另一場16強首回合則由多蒙特主場以2：1擊退巴黎聖日耳門（PSG），梅開二度的艾寧夏蘭特暫時與拜仁慕尼黑的羅拔利雲度夫斯基，同以10球領先神射手榜。養傷4場復出的尼馬，則為客軍取得重要的作客入球。

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