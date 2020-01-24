【歐聯16強】熱刺孫興慜手肘骨裂　摩連奴料收咧　利物浦明晨先登場作客馬體會 (22:51)

馬德里體育會vs.利物浦 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 明晨04：00直播

孫興慜證實在上仗英超對阿士東維拉時手肘骨折，球會發聲明指這名27歲射手將於本周內接受手術。繼首席射手哈利卡尼後，熱刺前線再添傷兵，加上拉美拿等攻擊手亦上陣成疑，令摩連奴迎戰萊比錫時需費煞思量。然而摩帥今日出席記者會時，稱球隊不會因一個人缺陣而影響表現：「現在的形勢就像你在樓梯時，下面的梯級不能再使用，你可以繼續爬，或者掉下去。我們的選擇是繼續爬，用我們有的資源繼續戰鬥。這刻最重要是球迷的支持，我不能再要求球員做些什麼，因為他們把一切都奉上。」摩帥又坦言，孫興慜在今季餘下賽事或無緣復出，但不會以賴恩施斯隆或柏洛治等擔任前鋒。

另外，力爭衛冕歐聯的利物浦，明晨16強首回合作客馬德里體育會。重返去年歐聯決賽封王的福地，紅軍主帥高普籲麾下展現衛冕球隊的水準：「我們已不再有去年奪冠的喜悅，卻有在今季歐聯衛冕的感覺，並希望可將它展現。我希望球隊可在伊斯坦堡舉行的決賽亮相，當然這並非易事，但球員在16強會表現出決心。」對手馬體會近期表現一般，在西甲暫列第4，但高普未敢掉以輕心：「對手組織能力很強，這能解釋為什麼他們是歐戰決賽常客。面對這樣的對手你不能鬆懈，否則任何攻勢也將徒勞無功。」

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