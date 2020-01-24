【英超】曼聯兩球挫車路士續居第7　第4至9位僅差5分　入圍歐聯爭崩頭 (19:54)

車路士過去一個月4場英超2和2負，三連捷的熱刺只落後1分，近5仗3勝1和1負的錫菲聯亦步步進逼，至於安察洛堤執教後的愛華頓5勝2和1負，已升上第9，只落後車路士5分。「藍戰士」餘下賽程尚需依次硬碰熱刺、愛華頓、曼城、錫菲聯及利物浦，爭取下季歐聯入場劵荊棘滿途。

回說今仗，曼聯守將域陀連迪路夫缺陣，讓隊友守將艾歷拜利自去年4月以來首次披甲；車路士亦因前鋒譚美阿巴謙抱恙，改由巴舒亞伊掛帥，但其隊友中場尼高路簡迪開賽僅10分鐘，便因內收肌受傷退下火線。20分鐘，巴舒亞伊與敵衛哈利馬古尼爭球相撞，後者跌出邊線後，疑蓄意起右腳撐中對方要害，經視像裁判（VAR）後卻沒領牌。車路士領隊林柏特稱：「馬古尼應被逐。明顯地，這判決改變整場比賽。」馬古尼則稱當時恐防巴舒亞伊失控壓在他身上，故有上述自然反應，又表示已向對方道歉。

曼聯其後藉安東尼馬迪爾完上半場前，取得逾一個月首個英超入球，加上馬古尼獲新兵中場波基斯費南迪斯助攻，頂入效力曼聯以來個人首個英超入球，以2：0勝出，連同聯賽盃在內，今季3戰車路士全勝。事實是「藍戰士」下半場先後被VAR，分別以艾斯派古達推人及腳掌越位在先，推翻葛特蘇馬及基奧特的入球。值得一提的是，曼聯新兵借將前鋒恩哈路補時階段，以後備上陣身分「地標」。

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