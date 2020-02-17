【英超】阿仙奴35次傳送入球冠絕今季　孫興慜累計51球成亞洲第一人 (20:54)

阿仙奴在上半場與紐卡素互交白卷，下半場憑奧巴美揚、尼高拉斯比比、奧斯爾及拿卡錫迪各建一功，以4：0大炒紐卡素，在聯賽榜續排第10位。射入此仗第3球的奧斯爾，結束長達301天的英超入球荒，而根據《Opta》數據，該入球經過35次傳送，冠絕今季英超，包括門將賓特尼奴在內的11名球員均有參與。

阿仙奴4：0紐卡素精華

此外，熱刺昨晚作客以3：2擊敗阿士東維拉，26場得40分排第5，較第4位、踢少1場的車路士少1分。奠勝的孫興慜梅開二度，在英超累計攻入51球，為首個亞洲球員在英超突破50球大關。不過，孫興慜主射12碼時宴客，賽後被主帥摩連奴開玩笑，向正訪問孫興慜的記者道：「你們在談他的入球，還是射失那球呢？」

"You speaking about the goals he scored or the goals he missed?!" Jose steps in on Sonny's post-match interview! 😅#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/LJtRmL5gES — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 16, 2020

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