【英超】阿仙奴35次傳送入球冠絕今季　孫興慜累計51球成亞洲第一人 (20:54)

阿仙奴在上半場與紐卡素互交白卷,下半場憑奧巴美揚、尼高拉斯比比、奧斯爾及拿卡錫迪各建一功,以4:0大炒紐卡素,在聯賽榜續排第10位。射入此仗第3球的奧斯爾,結束長達301天的英超入球荒,而根據《Opta》數據,該入球經過35次傳送,冠絕今季英超,包括門將賓特尼奴在內的11名球員均有參與。

此外,熱刺昨晚作客以3:2擊敗阿士東維拉,26場得40分排第5,較第4位、踢少1場的車路士少1分。奠勝的孫興慜梅開二度,在英超累計攻入51球,為首個亞洲球員在英超突破50球大關。不過,孫興慜主射12碼時宴客,賽後被主帥摩連奴開玩笑,向正訪問孫興慜的記者道:「你們在談他的入球,還是射失那球呢?」

"You speaking about the goals he scored or the goals he missed?!"

Jose steps in on Sonny's post-match interview! 😅#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/LJtRmL5gES — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 16, 2020