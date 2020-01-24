【NBA明星賽】MVP獎以高比命名　利安納當選沉痛致意　「感激他做的一切」 (16:39)

傳奇球星高比拜仁上月在直升機空難喪生，相隔不足一個月的明星賽，處處都是向他致敬的安排，包括臨時調整賽制。首三節後，「字母哥」隊總分領先133：124，而在新賽制下，由先達到133加24分、即157分的一方將勝出。占士隊在末節急起直追，以156：153反超前後，安必特為「字母哥」隊射入兩記罰球，追近至155：156，但安東尼戴維斯再射入罰球，助占士隊以157：155取勝。

MVP獎在今屆起更名為「高比拜仁獎」，由為占士隊轟入30分、7個籃板、4次助攻的利安納奪得；他亦成為名宿米高佐敦後，聯盟史上第2人盡攬明星賽MVP、總決賽MVP及年度最佳防守球員。利安納接過「高比拜仁獎」後表現傷感，又將獎項獻予高比：「這對我意義重大，我不能用言語形容。我只想感激高比為我做過的一切，那些傾談和操練，這個獎項是屬於他的。」

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