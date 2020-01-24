【東京奧運】疫情影響延至今晚出發爭入奧　曹星如緊遵妻子吩咐做足防疫措施 (22:51)

由職業轉戰業餘拳壇逾一年，曹星如與兩名隊友陳嘉華及歐盈盈，為免因疫情而要接受隔離，提早於今晚出發，準備下月3日出戰奧運亞洲及大洋洲區資格賽。疫情下出發，曹星如在妻子督促下做足防護措施，他說：「老婆叫我在飛機上穿便利雨衣，我會盡量接觸物件前後，都清潔雙手。」因早已預備前往武漢，曹星如在較早期已購入口罩，目前數量充足，他表示：「在飛機上，進餐後我會換口罩，也會每4小時換一次。」曹星如出戰的男子57公斤級別，在亞洲及大洋洲區設6個名額，全球共有28個名額。

賽事因疫情而延期及易地，一直存在變數，曹星如指：「未到比賽一刻，也不知能否安心比賽，只能盡力做好本份。」他指出，疫情對訓練的最大影響，是原定需要2月訓練至狀態高峰，卻突然要延遲一個月。

港將歐盈盈、譚駿軒、張汛珩、陳嘉華及簡亮泰，亦會分別出戰女子及男子組另外5個公斤級別賽事，爭奪奧運入場券。賽事為期9天，是最終的世界資格賽前，港隊爭入奧運的關鍵一戰。

其他報道：【NBA】熱火小將戴歷鍾斯力壓艾歷哥頓入樽賽封王 畢迪曉特3分賽憑壓哨球險勝（附精華）

其他報道：【未到愚人節】巴塞Twitter帳號被盜 「官宣」尼馬加盟 奧運專頁同受波及