【英超】曼城或遭褫奪2013/14年球季冠軍　傳球員或可自行解約 (20:43)

英超賽會已在去年3月就事件作調查，但暫時未有判決，而英超的財政公平競技條例（FFP）亦較寬鬆。不過，假如曼城仍然違規的話，勢被扣分。雖然今季扣分對曼城影響不大，但英國《每日郵報》指足總可在涉事的2012至16年間追罰。曼城在2013/14年球季僅以兩分優勢力壓利物浦封王，若被扣分將需交回獎盃。

由於可能無緣歐戰，曼城上下料有離心，英國《太陽報》稱皇家馬德里或因而以約1.8億鎊（18.2億港元），在今夏收購史達寧。曼城為收支平衡，遵守FFP，勢需放走該名英格蘭國腳翼鋒，以及比利時隊中場奇雲迪布尼等球星。

英國御用大律師John Mehrzad甚至指球員可以因曼城破壞合約雙方的互信，未能履行參加歐洲賽為論據而單方面解約，但最終這可能變成經理人討價還價的籌碼。

另外，披露曼城做假帳的黑客組織《足球解密》成員雷賓度（Rui Pinto），自去年3月起被還押，日前在葡萄牙法院的保釋上訴失敗，將就近百項控罪答辯。

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