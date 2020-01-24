【NBA】熱火小將戴歷鍾斯力壓艾歷哥頓入樽賽封王　畢迪曉特3分賽憑壓哨球險勝（附精華） (16:59)

今屆入樽賽有曾在2008年封王的洛杉磯湖人球星D侯活，以及於2016年雖取得極佳表現，仍屈居亞軍的艾歷哥頓參戰。不過最終艾歷哥頓雖有多次精彩表演，包括在決賽最後一球跳過NBA現役最高（7呎5吋）的波士頓塞特人中鋒塔高費爾入樽，但仍以1分之差，不敵最後以一記罰球線前起跳再騰空做出風車式入樽取勝的熱火小將戴歷鍾斯。惟公布分數後惹起現場不少球迷及觀戰的球星不滿，外界批評作為評審的熱火名宿韋迪評分不公，他事後解釋指：「我又不是唯一給哥頓9分的評審，大家應該公道一點。」而參加3次均未能封王的哥頓，則宣布不再參與這項賽事。

同日舉行的3分賽，衛冕的祖夏里斯在初賽出局，結果帝王球星畢迪曉特，在壓哨球射入雙倍球取得27分，以1分之差反壓鳳凰城太陽的戴雲布克卡奪冠。而熱火中鋒艾迪比約則贏得技巧挑戰賽，亦令該會成為是日大贏家。

此外，NBA總裁阿當施華今宣布，將明星賽最有價值球員（MVP）獎項，改名為高比拜仁最有價值球員，紀念這名早前離世的一代傳奇。

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