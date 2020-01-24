【曼城被禁賽】欠薪欠稅欠文件　歐洲球隊違FFP禁戰有先例 (20:24)

歐洲足協今晨重判曼城禁足歐洲賽兩季，是違反財政公平競技條例（FFP）而被重罰的首間英倫球會。條例於2009年由歐洲足協起草，指球會一個3年期間的虧蝕多於一定水平，便會判罰款、限制球員薪酬及註冊，甚至禁賽，翌年開始過渡期，至2015年全面實施，已令多支球隊因而無緣歐戰。
2018/19年球季 AC米蘭
AC米蘭早被指於2015至18年間超支過多，前年被罰兩季歐戰禁令，最終在體育仲裁法庭上訴得直。惟發還歐洲足協跟進後，財政狀况無改善。最終AC米蘭因在上季意甲只排第5，要轉戰歐霸，決定接受歐足協今季棄戰的判罰，以換取轉會市場不受限，令第6的羅馬直入分組賽，第7的拖連奴獲歐霸外圍賽資格。
在FFP全面實行前，歐洲足協一直以球會發牌制（UEFA Club Licensing）決定歐戰資格。以下球會均曾因未獲發牌，無緣歐洲賽。
2014/15年球季 熱拿亞
熱拿亞該季獲第6，但未能從意大利足總獲得牌照，報道指是該會遲交文件，加上球場不合規格，令第7的森多利亞補上。
2013/14年球季 帕爾馬
帕爾馬該季獲意甲第6，但因欠球員薪俸稅未獲歐戰資格，由拖連奴補上出戰歐霸外圍賽。帕軍更在翌年排榜尾兼欠薪，終破產降落意丁。
2012/13年球季 馬拉加/華歷簡奴
西甲位列第6的馬拉加，涉拖欠球員薪金被禁賽4年，其後上訴獲減刑至1年；第8的華歷簡奴則不符歐洲足協財政條例，被褫奪外圍賽資格，由第9位的西維爾補上。
2011/12年球季 比錫達斯
比錫達斯是首支因財政問題而被禁歐洲賽的球隊，這支當季土超季軍被球員控告欠薪，加上欠債被禁戰歐霸；他們之後亦曾試過操控球賽而不獲發牌。
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