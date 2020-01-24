【曼城被禁賽】欠薪欠稅欠文件　歐洲球隊違FFP禁戰有先例 (20:24)

歐洲足協今晨重判曼城禁足歐洲賽兩季，是違反財政公平競技條例（FFP）而被重罰的首間英倫球會。條例於2009年由歐洲足協起草，指球會一個3年期間的虧蝕多於一定水平，便會判罰款、限制球員薪酬及註冊，甚至禁賽，翌年開始過渡期，至2015年全面實施，已令多支球隊因而無緣歐戰。

2018/19年球季 AC米蘭

AC米蘭早被指於2015至18年間超支過多，前年被罰兩季歐戰禁令，最終在體育仲裁法庭上訴得直。惟發還歐洲足協跟進後，財政狀况無改善。最終AC米蘭因在上季意甲只排第5，要轉戰歐霸，決定接受歐足協今季棄戰的判罰，以換取轉會市場不受限，令第6的羅馬直入分組賽，第7的拖連奴獲歐霸外圍賽資格。