【英超】曼城違財政條例禁歐戰兩年　稱上訴要求獨立調查　或人財兩失 (16:40)

曼城前年被揭誇大贊助費近9倍，從而達致帳面上收支平衡，實際上由阿聯酋班主直接注資，原預計只需面對轉會禁令或罰款。惟UEFA今晨公布調查，指曼城2012至16年間「嚴重違反球會營運守則及FFP，調查過程亦不合作」，重罰「藍月」2490萬鎊（約2.52億港元）及未來兩季不能參戰歐洲賽。

根據《每日郵報》報道，即使曼城過去兩季均歐聯8強出局，但每年在賽事錄得8600萬鎊（約8.71億港元）盈餘，意味連同罰款，禁賽令致球會損失約2億鎊。由於曼城今季英超前四位置穩固，其參賽資格料由今季英超第5球隊補上，「升班馬」錫菲聯暫時佔一席位。

曼城表明要就裁決上訴至體育仲裁法庭（CAS），認為調查不公：「我們一直要求獨立機構秉公調查……簡單來說，是UEFA調查，UEFA自行控罪，UEFA自行判決。我們會在最短時間內向CAS上訴。」

除此以外，《獨立報》稱英超賽會亦可能引用UEFA判決，對曼城扣分，但未知會否對哪一季實行。雙重判罰勢使主帥哥迪奧拿的前途畫上問號，有傳祖雲達斯或趁火打劫挖角，奇雲迪布尼、史達寧等當家球星有可能離隊，缺乏歐戰亦影響曼城在轉會市場的議價能力。

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