【港超】伍健重申罷踢共識非「工業行動」 傑志菁英盃絕殺東方升榜首 (19:40)

伍健表示，各港超隊經本周在將軍澳足球訓練中心（FTC）閉門作賽後，有清晰意願，希望在更專業的場地比賽。而足總現時取消舉行所有會議下，球會只能自發開會，亦反映球會與足總「很缺」溝通，但強調不能「繞過」代表足總，「足總是代表球會租用康文署的球場，球會角色只能跟足總溝通，希望足總可代表會方，有力地爭取可行方案。我相信爭取力度可以再盡力點，但過程中如何爭取及是否頻密溝通，球會是不得而知。」

伍健補充，理解爭場與否需視乎政府每周防疫工作事態發展，並指各球會已將會議紀錄去信足總，等待回覆。他續道，足總醫事顧問容樹恒醫生建議每個場地減少人數，球會遂提出操練及比賽宜分開場地舉行。

至於今午閉門尾場賽事，傑志對東方龍獅的菁英盃A組榜首戰，「藍鳥」憑費蘭度完場前絕殺，以1：0擊敗宿敵東方龍獅，後者有射手盧卡斯季中加盟後首次倒戈，但於補時階段兩黃一紅被逐。賽後傑志7戰16分升上A組榜首，領先東方3分，香港飛馬踢少兩場落後4分排第3。

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