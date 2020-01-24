【西甲】辛迪卡索拉重生　今季入12球冠絕西甲中場　冀今夏再為西班牙出戰歐國盃 (20:54)

辛迪卡索拉年少在維拉利爾出道後成名，2011年轉投馬拉加一季後，便獲阿仙奴垂青登陸英超。惟好景不常，效力「兵工廠」6年間雖獲得重用，但後期經常因傷缺陣，在2016年10月的一場歐聯分組賽他不幸右腳肌腱受傷，及後一共動了10次手術，傷處更因受細菌感染幾乎作最壞打算需截肢，幸好最後「大步檻過」。

2018年夏天辛迪卡索拉重返成名地維拉利爾，成功擺脫傷患之餘，更在此獲得重生，今季他在各項賽事上陣25場便攻入12球，成為西甲球隊中場之最，更有望打破昔日戰友列基美的17球球隊紀錄。

他近日接受《馬卡報》專訪時道：「我當年加盟阿仙奴後首季的入球總數便是12球，亦是我球員生涯單季的入球紀錄了。即使我已35歲，但我仍希望自己能有所進步。」而他亦為當地未能正式踢告別戰而離開阿仙奴感到可惜，明言盼有朝一日可再返倫敦和「廠迷」當面道謝。

此外，卡索拉曾代表西班牙隊兩奪歐國盃，他坦言自己仍期望入選今夏的歐國盃大軍：「當然我會有所期待，早前亦和來看己隊比賽的主帥安歷基見過面。但我已年紀不輕了，即使落選也不會失望。」而今夏便與會方約滿的他，不諱言自己的去向仍未明朗，此刻只專注為球隊爭取佳績，「屆時等自己的身體告訴我還能不能踢下去吧」。

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