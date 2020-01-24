【菁英盃】飛馬9:3大炒流浪　陳肇麒陳偉豪各梅開二度　貝鈞奇認足總爭場角色被動 (16:55)

貝鈞奇表示，今早已跟足總行政總裁溫達倫及政府相關部門代表溝通，「現在球會聲音更強烈下，足總會兩方面游說，希望政府可作明確決定。馬逢國議員（體藝、文化及出版界）昨晚已知悉事件，相信會向民政事務局長劉江華反映，但康文署球場會否如期開放，最終仍要待政府答覆首肯。」

足總早前預定下月1日重開港超，在旺角大球場等康文署球場舉行。對於本月在FTC閉門比賽安排，貝鈞奇承認只是「權宜之計」，並指罷踢對本地球圈非好事，否則難以趕及5月底前完季，故稱有需要時，樂意隨時與各球會見面討論：「大家都不希望港超停下來，一直計劃都是在康文署球場比賽，但要待政府公布最新安排後才可再檢討。」

菁英盃分組賽今午第三日閉門舉行，當中香港飛馬對標準流浪，雙方在60分鐘踢成3：3後，飛馬換入陳肇麒即扭轉局勢，憑這前港足前鋒與前港足隊長陳偉豪各梅開二度，球隊在最後20分鐘連入6球，最終以9：3大炒流浪，賽後5戰12分續排第3。

陳肇麒賽後笑言，從未試過與偉豪同場各入兩球，但指在對手已出局，派不少小將上陣，賽果不能反映兩隊實力差距，更批己隊門前把握力差，籲陣中小將要把握機會發揮。陳偉豪亦讚對手鬥心強，「今仗對我們爭出線是重要，但對手鬥心卻比我們強得多，即使比數勝出，我們的爭勝心卻是預期之外地差，需要嚴重檢討。」

至於場地方面，陳肇麒說，其實FTC場地去水能力不錯，較一些地區場地還要好，但更衣室等配套不足，對球員有困擾及會擔心衛生問題。陳偉豪表示，現時在FTC閉門作賽，球員會盡力和包容，但指若之後續在這裡比賽，擔心使用量高下難以負荷，場地質素只會愈來愈差。

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