【意大利盃：附精華】C朗12碼助祖雲首戰逼和AC　保方與馬甸尼子換衫　笑稱盼和對方家族第4代交手　 (18:48)

C朗、保方及AC米蘭前鋒伊巴謙莫域首次同場比賽，後者今場多次攻門，都被全場作出10次撲救的保方化解。AC米蘭要到61分鐘，才由列比鍚破悶局，但迪奧靴南迪斯10分鐘後兩黃一紅，最終在補時因卡拿比亞禁區內手球輸12碼，C朗操刀中鵠，連續8仗入球，為「斑馬軍」首回合在聖西路保不敗。兩隊將於3月4日在都靈踢次回合，屆時靴南迪斯及累積滿兩張黃牌的伊巴謙莫域和森姆卡斯迪利祖將停賽。

保方賽後則與今仗坐後備的18歲AC米蘭後衛丹尼爾馬甸尼交換球衣，前者過去多次與馬甸尼交手，馬甸尼父親施薩馬甸尼同樣是AC名宿。保方笑說希望未來與馬甸尼家族的第4代傳人比賽：「我的衣櫃已經有韋亞父子、基艾沙父子、杜林父子的球衣，加上馬甸尼，希望還能等到他們孫兒的。」現任米蘭技術總監的馬甸尼，稱球隊此役表現優異，只欠臨門一腳。備受下台壓力的祖雲救練沙利則批球隊沒有進步。

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