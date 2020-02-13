【武漢肺炎】聞中超大連人曾入住　曼聯西班牙集訓急換酒店 (20:35)

英超球隊曼聯正在西班牙馬貝拉集訓，但英國傳媒報道，「紅魔」得悉原定下榻的酒店，此前數日有中超球隊大連人（上季稱大連一方）租住過，隨即臨時更換酒店。至於由中超上海申花外借加盟曼聯的前鋒恩哈路，仍然被隔離獨自訓練，未能踏足曼聯的卡靈頓訓練基地。
英國《每日郵報》報道，曼聯原定在西班牙集訓下榻的酒店，由於在入住前數天被名帥賓尼迪斯帶領的大連人租住過，紅魔最終取消了租住訂單，改為入住附近另一間五星級酒店。球會雖未有解釋原因，但普遍估計與中國爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情有關。不過，曼聯中場尼曼查馬迪，被發現仍跟大連人的斯洛伐克隊中場咸錫相聚及合照。
此外，曼聯在冬季轉會窗最後一刻，由中超上海申花借來恩哈路，他除了未有隨隊集訓，據《ESPN》報道，這名30歲尼日利亞隊前鋒亦因疫症隔離14天，本月2日抵達英國的他，現時仍未能到卡靈頓訓練基地操練，只能留在曼市一間跆拳道中心接受個人特訓，而該中心碰巧在曼城主場阿提哈德球場附近，兩者只相距480米。
而曼聯下仗英超為下周一作客大戰車路士，中場保羅普巴在去年聖誕期間受傷，近日已在健身室恢復訓練。英國傳媒估計，這名法國隊中場最快可於下月9日，在英超主場對曼城的曼市打吡復出。
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