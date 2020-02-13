【意大利盃】國米4強首戰不敵拿玻里 義賣球衣籌款40萬助武漢抗疫 (18:30)

國米自去年12月歐聯分組賽不敵巴塞隆拿後未嘗敗績，意甲亦高踞榜首，氣勢如虹。球隊今仗有盧卡古及拿達路馬天尼斯掛帥，但上半場多次施射均未能先拔頭籌，加上門將柏迪尼屢救險球，兩軍半場互交白卷。換邊後拿玻里多次策動反擊，更在57分鐘憑中場法比安彭拿射入全場唯一入球，令國米在首回合飲恨，各項賽事10場不敗走勢告終。

干地賽後承認，上仗聯賽與AC米蘭交手後，球員體能下降，拿玻里的防守亦相當出色，令麾下發揮未如預期。據報下季將以自由身加盟國米的梅頓斯，更獲干地點名稱讚：「他成功封鎖波索域，令球隊在中場的空間減少。」

另外，國際米蘭早前在網上義賣5件球員落場版球衣，昨宣布有近69萬人參與，並籌得41.44萬元人民幣（約46萬港元）。中國籍班主張康陽表示，善款全數捐予武漢，助當地對抗新型冠狀病毒肺炎疫情。而購買球衣的善長仁翁，將獲邀赴米蘭市現場觀看國米的主場賽事。

相關報道：【武漢肺炎】香港國際七人欖球賽延至10月 改為煞科站 1976年來首次

其他報道：【武漢肺炎】迪利阿里面臨停賽 英足總要求解釋偷拍華人用搓手液影片