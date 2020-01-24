【亞冠】恩尼斯達兩獻助攻　新丁神戶勝利船大勝　橫濱水手贏日韓冠軍戰（附精華） (20:24)

神戶勝利船憑天皇盃冠軍，獲亞冠分組賽入場券，即使前鋒韋拿掛靴亦無損鋒力。恩尼斯達於13分鐘後場50碼長傳，入楔的小川慶治朗「笠死」柔佛門將。即使客軍一度以12碼扳平，但小川慶治朗再入兩球，大演帽子戲法。古橋亨梧及巴西籍新兵戴恩費斯杜格拉斯亦有進帳，助勝利船在G組首仗大勝5：1。

同組的廣州恒大對水原藍翼，因新型冠狀病毒肺炎疫情延期，而恒大新公布的亞冠大軍名單，確認巴西裔的費蘭度軒歷基（內地譯名為費南多）正式歸化中國。

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在H組，應屆日職冠軍橫濱水手，憑遠藤溪太建功及全北汽車守衛金珍洙擺烏龍，作客贏2：1。西亞區C組的艾杜哈尼則以2：0挫柏斯波利斯，新加盟的克羅地亞籍前鋒文迪蘇傑，為主隊先開紀錄。巴塞名宿沙維領軍的艾薩德，則在D組作客2：2賽和艾納斯。各項賽事七連勝斷纜。

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