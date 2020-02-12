【菁英盃】郭嘉諾回巢元朗首擊不敵榜首南區　廖國文今季首執法本地賽 (19:22)

元朗賽前在B組落後榜首的南區3分，今仗在將軍澳足球訓練中心（FTC）閉門作賽，有重返球隊的郭嘉諾首仗領軍，但在開賽僅5分鐘，便被對方射手查維斯打開紀錄。元朗縱在下半場57分鐘，由中場黎格爾射入今季兼職業生涯首個入球，亦是南區今屆菁英盃首個失球，但戰至85分鐘，南區守將川瀨浩太門前建功，助球隊險勝2：1。

南區賽後6戰4勝2和不敗，以14分高踞榜首，拋離次席元朗6分。郭嘉諾賽後表示雖然落敗，但球隊攻守做到預期部署，並讚小將張顥覺和入球的黎格爾表現出色，又指在南區之後會惡鬥富力R&F，元朗不會放棄爭首名出線。對於在FTC比賽，他說比賽尾段燈光較暗，亦因應球場與更衣室距離，需調節熱身的時間，但指足總及球會都在適應，之後會繼續進步。

此外，本地球證廖國文去年在反修例風波期間，被指曾在網上發表辱罵示威者的言論，事後被球迷批評，更有本地球證匿名聯署與其「割席」。這名國際足協球證今季一直未有被足總安排執法本地賽事，只在上月中在亞冠盃西亞區外圍賽執法，直至菁英盃閉門舉行下，他今日終現身重新執法本地賽事，擔任元朗對南區的第四球證。

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