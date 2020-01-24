【NBA】兒子公開表示為跨性別人士　韋迪：為她感到自豪 (22:35)

韋迪的12歲兒子錫安，自去年公開「出櫃」後，早前公開表示自己為跨性別人士，並改名為扎雅（Zaya）。對此，韋迪日前出席美國著名訪談節目「The Ellen Show」時稱：「我為她感到自豪，這並不容易，但我和妻子作為父母，聆聽是我們的責任，盡量將最好的回應帶給她，並且尊重她的想法和決定。」

另外，應屆選秀狀元錫安威廉臣今於NBA常規賽，取得職業生涯新高31分，助新奧爾良塘鵝主場以138：117大勝波特蘭拓荒者。而有賓西蒙斯取「三雙」的費城76人，則在主場以110：103挫洛杉磯快艇。

至於洛杉磯湖人球星勒邦占士，日前入選美國男籃出戰東京奧運的初選名單後，他受訪時稱一切未有定案：「是的，我在名單之中，但要視乎今季後的情况再決定。我想在季後賽走得更遠，亦希望花時間陪家人，因此一切未有定案。」

而未能藉去年男籃世界盃躋身東奧，但取得外圍賽資格的24支球隊，昨完成4個賽區的分組抽籤。中國男籃被編入維多利亞賽區，與勁旅加拿大隊及希臘隊同處A組，每個賽區有兩組各3隊，前兩名晉4強，而各賽區的冠軍才可取得東奧參賽資格（共4個名額）。

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