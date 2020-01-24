【港將抗疫:有片】黃金寶為教大拍片　父子檔示範兒歌操　石偉雄籲運動增抵抗力 (16:04)

疫情持續，學校仍在停課，不少港人留家工作，香港教育大學找來畢業生與學生運動員，分別拍下多段短片示範簡單運動。已退役多年的阿寶帶同兒子卓謙「上陣」，在家中拍下兩段兒歌活力操。不過運動之餘，仍就讀該校健康教育榮譽學生的阿寶，表示忙於埋首畢業論文，希望今年暑假能畢業。

至於兩奪亞運金牌的跳馬王子石偉雄，目前為7月東京奧運積極備戰。他在訓練基地展示滿身肌肉，又示範深蹲、掌上壓等動作，讓港人能在家中運動，增強抵抗力。

前單車港將郭灝霆則帶同愛犬亮相，乒乓球港隊一姐杜凱琹、泳隊大師姐施幸余、壁球的歐鎮銘、賽艇手李嘉文等，亦有拍片示範，希望市民家中鍛鍊，積極對抗疫情。

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