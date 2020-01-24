【亞冠】疫情肆虐東亞區僅演兩分組賽　日韓亞軍賽和　亞協盃押後（附精華） (21:49)

蔚山與東京上季均在本土聯賽季尾跌watt失冠，仍獲亞冠資格，前者今仗早段有挪威國腳新兵比安莊臣射中楣。缺少受傷射手永井謙佑的FC東京，64分鐘由巴西籍外援迪亞高奧利華拉接應傳中開紀錄，但由磐田山葉轉投的艾達頓杜斯山度士，於82分鐘擺烏龍，終令兩隊賽和1：1。同處F組的上海申花原定今日作客珀斯光輝，但因新型冠狀病毒肺炎肆虐，將於4月尾補賽。

E組的北京國安對FC首爾亦因疫情延期，令該組今日只得墨爾本勝利迎戰亞冠新丁、泰超的清萊聯，最終勝利憑托禾倫25分鐘射入12碼，小勝最後10人應戰的客軍。衛冕的希拉爾則在西亞區以2：0擊敗沙哈霍德羅，於B組與烏茲別克球隊柏克塔哥旗開得勝。

另外兩組東亞區比賽亦會在明日展開，日職冠軍橫濱水手將在H組作客韓職盟主全北汽車，而G組的神戶勝利船將鬥馬來西亞代表柔佛DT，料前西班牙名將恩尼斯達將首戰亞冠。

亞洲足協則宣布亞協盃東亞區的外圍賽、附加賽及分組賽，均延期至4月7日或之後舉行。港超代表傑志暫定在4月21及28日亮相附加賽，晉級的話將在5月6日與和富大埔合演首輪分組賽，另外兩支身處I組的球隊為澳門鄒北記及中華台北的大同。

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