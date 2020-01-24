【菁英盃】東方復賽碎理文衛冕夢　費蘭度憂埋身接觸　「職業球員只好繼續」 (19:07)

今午兩場A組賽事在雨中舉行，東方龍獅憑射手盧卡斯梅開二度，加上艾華頓建功，縱有今仗後備未有上陣的門將葉鴻輝，下半場在場邊投訴而兩黃一紅被逐，但仍維持以3：1擊敗理文。東方賽後跟同日獲勝的傑志同得13分，繼續在A組叮噹馬頭，上屆冠軍理文則6戰僅4分無緣決賽，提早宣布衛冕失敗。

除了足總就閉門賽事採取的防疫措施，FTC的設施是否適合用作職業聯賽亦備受關注。東方主教練李志堅表示，除了比賽球員，亦通知了非比賽球員不用隨隊，以免增加人流，減低風險。

傑志翼鋒費蘭度賽後笑言可以選擇的話，寧願回到石門使用傑志中心的更衣室，亦承認此時復賽非完全放心：「如果我說不覺危險就是騙你，我不知道其他球隊球員去過哪裏，但在場上又有很多埋身接觸。不過我們是職業球員，足總決定要踢的話，我們也要繼續比賽。」

傑志後衛李毅凱直言，比賽感覺像友誼賽：「這裏很大風及球場較小，而且沒有球迷，感覺像友誼賽，但其實是正式比賽，所以我們都會很認真對待，只是有些不習慣。比賽時埋牙不能避免，只能盡力比賽。」傑志對流浪時，兩隊半場休息時均選擇留在場邊，沒有返回更衣室，李毅凱笑言以前在青年賽已試過。至於更衣室設施，他指距離球場甚遠，空間亦較狹窄：「更衣室不是很闊，離球場亦不太方便，但隊友之間逼少少也可以。」

理文主教練陳曉明說，出局後餘下分組賽會寓賽於操，以準備下周六的足總盃首圈：「今季需專注聯賽和銀牌等較重要賽事，不能兼顧太多賽事，凡事都有代價，需要取捨。」

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