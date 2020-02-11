【菁英盃】疫情下閉門復賽　傑志菁英盃贈流浪三蛋　球迷隔鐵絲網觀戰　 (16:16)

菁英盃分組賽今午重開，但閉門作賽，首日賽事為A組傑志對標準流浪，以及理文對東方龍獅。今日亦是近一個月以來，首場重開的本地足球賽事。傳媒及球隊職球員進入FTC時，必須在入口落車測量體溫及填健康申報表，而傑志職員在賽前及賽後，亦特別為球員塗消毒酒精，球場亦臨時設有美食車。

雖然足總閉門舉行賽事，拒絕開放予球迷入場，惟現場發現，至少有8名傑志球迷，由將軍澳出發花逾一小時到場，但只能在山邊的鐵絲網外觀戰，又怕被足總職員發現而不敢走近，僅遠眺愛隊比賽。有「藍鳥」球迷笑言，自己今日需「Home Office」，惟秋高氣爽，故穿上傑志風褸「行山」：「因為我們很掛念一班傑志球員，很高興終於可以再現場睇波。古有旺角場爬樹，今有將軍澳爬山。」傑志後衛李毅凱說，感謝球迷不離不棄支持，會用表現證明他們的支持沒白費，並稱安全起見，呼籲球迷還是安在家中收看直播。

而傑志最終憑基爾頓、畢頓及洛迪古斯在下半場各建一功，以3：0輕取標準流浪，總算不負專程遠道而至的球迷支持。

體育專員楊德強今午亦到場視察閉門比賽運作，他說看畢首場賽事後，認為運作順利，訓練中心場地亦適合比賽，並強調此刻抗疫才是最重要：「希望足總和所有球會加強管理，留意安全和健康情况，令閉門作賽試驗可順利，再總結經驗，商討以什麼方式進行之後比賽。」港超聯賽暫定下月1日重開，屆時將重新使用康文署的球場，並計劃重新開放球迷入場，楊德強指，離聯賽復賽還有逾兩周時間，需密切留意疫症發展為優先考慮：「更重要是閉門作賽這段時間，大家真的要切實遵從和落實健康和安全措施，然後才可探討下一步安排。」

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