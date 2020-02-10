【武漢肺炎】簡拿華路將返廣州準備恒大集訓　「我一直沒有害怕疫症」 (22:40)

中超球隊面對未來兩個月未有賽事，恒大在本月5日安排球員放假，本月23日歸隊，到迪拜集訓。主教練簡拿華路，近日返回家鄉意大利接受當地傳媒訪問時，亦被問到對武漢肺炎的看法時。他說：「之前我們一直在球會基地訓練，未有到海外，隊醫告訴我們，只要戴口罩、勤洗手，每日多次測量體溫就已經足夠。我一直沒有害怕過，我已經準備好返回中國，球員們亦都是一樣準備歸隊。」

「大簡」又在訪問中透露，此前是經香港再到迪拜轉機，然後才返回意大利，而離開香港時已量度過體溫，未有異樣，並重申到迪拜集訓並非害怕疫症，而是需要到天氣較暖和的地方，重新提升球員狀態，而屆時每日都會將球員體溫交給隊醫。另外，繼李娜後，另一中國女子網球手王薔表示，將透過比賽獎金作捐款疫情，由今日泰國公開賽起，至4月初邁阿密公開賽，其間6站賽事每場比賽每贏一局，她將捐出1000元人民幣給基金支援抗疫。

恒大身處亞冠盃分組賽G組，對手有日職神戶勝利船、韓國水原藍翼及馬來西亞柔佛DT。受肺炎疫情影響，恒大的賽事延至4月至5月才舉行，首場暫定4月7日主場對神戶勝利船。比利時中堅華美倫，將聯同陣中頭號球星恩尼斯達，以及新加盟射手戴恩費斯杜格拉斯，成為出戰亞冠的3名外援。上季中加盟勝利船的華美倫表示，球隊需按部就班：「我們沒有必須贏得亞冠的明確目標，而是逐場迎戰。今年先後贏得天皇盃及日本超級盃，尤其在超級盃擊敗了日職冠軍（橫濱水手），令球員建立了信心去挑戰亞冠。」勝利船將於本周三主場迎戰柔佛DT，將是這支日職豪門隊史首場亞冠賽事。

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