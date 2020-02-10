【西甲】美斯助攻「戴帽」　巴塞反勝貝迪斯3：2　皇馬五連捷續多3分 (19:28)

巴塞此役有新帥薛迪安倒戈貝迪斯。巴塞日前西班牙盃8強不敵畢爾包出局，此役亦被貝迪斯在6和26分鐘破門，惟與體育總監艾比度不和的美斯，分別於9、45和72分鐘助攻中場法蘭基迪莊、布斯基斯及後衛基文迪朗格勒，令兩度落後的「地上最強」險勝3：2。值得一提的是，基文迪朗格勒及敵軍中場費基亞今仗同領紅牌，而美斯近3次上陣全「食白果」，但仍以14個西甲入球領前射手榜，多皇家馬德里的賓施馬1球，而11次助攻亦獨領風騷。

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皇馬雖有翼鋒加里夫巴利復出，但開賽14分鐘便落後，其後憑艾斯高、沙治奧拉莫斯、盧卡斯華斯基斯及盧卡祖域建功，以4：1反勝奧沙辛拿，取得西甲五連捷，也避過連同西班牙盃負皇家蘇斯達兩連敗。皇蘇在巴斯克打吡戰主場以2：1挫畢爾包後得37分升上第6。西維爾則半爆冷以1：2敗走下游切爾達，被同得39分的馬德里體育會趕過，跌落第5。

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